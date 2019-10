Stad Hasselt plant duizenden biobloembollen Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

14u40 0 Hasselt In zes Hasseltse parken zullen er met de steun van provincie Limburg duizenden biobloembollen geplant worden op woensdag 23 en maandag 28 oktober. De Stad Hasselt is nog volop op zoek naar mensen die kunnen helpen met planten.

Om in de lente optimaal te kunnen genieten van een bonte verzameling aan geuren en kleuren moeten er nu al zoveel mogelijk bloembollen geplant worden. Bloemen schenken bovendien het eerste gezonde voedsel aan vroege insecten, die deze goed kunnen gebruiken. De stad Hasselt kiest voor biobloembollen. Bijen en andere bestuivers, die 75 procent van de voedingsgewassen bestuiven, zijn immers heel gevoelig voor schadelijke stoffen die ze oppikken via stuifmeel en nectar. Bij het bio-alternatief ben je zeker dat ze goed zijn voor de bijen. En als het goed gaat met de bijen, gaat het ook goed met de biodiversiteit.

Wanneer?

Inschrijven is niet nodig, Hasselaren kunnen gewoon langskomen op de volgende momenten:

Op woensdag 23 oktober: om 13 uur aan Kerkhof Kruisveld (achter het crematorium) en om 14.30 uur in het Stadspark.

Op maandag 28 oktober: om 9.30 uur in Park Wijngaertsveld in Tuilt, om 11 uur in park Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk, om 14 uur in park Baron Julie in Rapertingen en om 15.30 uur in de Tesch in Runkst.