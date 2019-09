Stad Hasselt organiseert ‘Week van de Veerkracht’ Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

13u14 0 Hasselt De stad Hasselt legt zijn personeel en de rest van de Hasselaren 13 dagen lang in de watten in het kader van de ‘Week van de Veerkracht’. Op 10 oktober gaat er wereldwijd aandacht naar geestelijke gezondheid. ‘Goed, maar niet voldoende’, moet het Hasseltse stadsbestuur gedacht hebben. “Wij zullen - in feite bijna twee weken lang - een hoop activiteiten organiseren waarbij we aandacht hebben voor het algemene welzijn van ons personeel en hiermee actief aan de slag gaan”, vertelt burgemeester Steven Vandeput, bevoegd voor personeel.

“Dit is dan al onze derde Gezondheidsweek dit jaar. Nieuw is dat we dit keer samen werken met het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. We willen samen veerkrachtig worden en geloven rotsvast in een organisatie die het hele jaar door inspanningen levert om gezondheid van onze medewerkers te bevorderen,” zegt burgemeester Vandeput.

Tientallen spreuken

In totaal bestaat de Hasseltse ‘Week van de Veerkracht’ uit meer dan 30 activiteiten om de mentale en fysieke veerkrachtte verhogen en je beter in je vel te laten voelen. Hoewel de hoofdmoot van de activiteiten is gereserveerd voor werknemers van Stad Hasselt en/of zullen ook de andere Hasselaren niet aan de ‘Week van de Veerkracht’ kunnen ontsnappen. “Hasselaren kunnen gratis deelnemen aan een vijftal verschillende workshops en lezingen”, laat schepen Lies Jans weten. “De onderwerpen variëren van focusmanagement over mindfulness op de werkvloer tot weerbaarheid na kanker. Van 1 tot 10 oktober zullen er trouwens tientallen spreuken in het straatbeeld verschijnen, in etalages en op vensters. Spreuken die het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker zetten: fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen, quotes van bekende of lokale helden… Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers en doen we hen nadenken over hun mentale gezondheid. Tegelijkertijd werkt de actie op een ludieke manier mee tegen het taboe dat nog steeds rust op (problemen met) geestelijke gezondheid.” Onder elke spreuk komt #veerkrachtig. Doen mee aan de spreukactie? Stadhuis ’t Scheep, de bib, zwembad, musea, scholen, HOGEVIJF, Domein Kiewit, Japanse Tuin, handelaars…

Burgemeester en schepenen draaien halve dag mee met personeel

Ook bijzonder is dat Burgemeester Steven Vandeput en de schepenen een halve dag zullen meedraaien met personeelsleden. Zo kunnen ze zich een beter beeld vormen van wat een bepaalde job nu precies inhoudt en welke impact deze mentaal en fysiek kan hebben op de personeelsleden.

Hasselaren die willen deelnemen kunnen dit gratis. Online inschrijven is wel verplicht. Het programma bekijken en inschrijven kan via www.hasselt.be/veerkracht