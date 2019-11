Stad Hasselt luidt kerstperiode in met nieuwe kerstverlichting EWH

21 november 2019

18u21 0 Hasselt Burgemeester Vandeput (N-VA) heeft samen met zijn schepenen de lichtschakelaar van alle kerstlichtjes in het stadscentrum aangezet. Daarmee is de kerstperiode officieel begonnen in de Hasseltse binnenstad. De stad voorziet dit jaar extra verlichting en versiering om Hasselaren het ultieme kerstgevoel te laten beleven.

Tijdens de kerstperiode wordt de volledige Hasseltse binnenstad verlicht met led-lichtjes. “We hebben 44 overspanningen van telkens 4 meter, 8 grotere lichtornamenten op de Demerstraat en lichtjes aan 72 verlichtingspalen”, zegt Laurence Libert, schepen van Openbare Werken. “Daarnaast worden ook de bomen langs de Kleine ring weer verlicht.”

Naast de vele lichtjes, voorziet de stad ook versieringen in de vorm van kerstbomen. “In de binnenstad komen binnenkort nog 170 kerstbomen voor de deuren van de winkels", zegt Rik D’Hollogne, schepen van Economie. “In die kerstbomen hangt basisversiering, maar we nodigen alle handelaars uit om ze naar eigen smaak aan te kleden.” Libert vult aan: “Daarnaast voorziet de stad 19 grotere kerstbomen die versierd worden met ballen gemaakt van gerecycleerd materiaal.”

Met de vele versieringen wil het stadsbestuur het ultieme kerstgevoel naar Hasselt brengen. “Vorig jaar waren we eigenlijk te laat met de kerstverlichting", zegt D’Hollogne. “Aangezien de handelaars dit jaar al het hoofd moeten bieden aan de vele werken in het centrum, was ons doel om voor de opening van Winterland alle kerstverlichting in orde te brengen. Dat is ons gelukt.”