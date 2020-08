Stad Hasselt laat illegale kledingcontainers wegnemen: “Het werden zwerfvuilplekken” Dirk Selis

12 augustus 2020

12u07 0 Hasselt Afgelopen maandag liet de stad Hasselt drie kleidingcontainers verwijderen. “Teveel kledingcontainers verstoren het straatbeeld en zeker als deze dan niet op regelmatige tijdstippen worden leeggehaald ontstaat er zwerfvuil van mensen die items naast de containers plaatsen”, zegt schepen van Propere Stad, Laurence Libert (Open Vld).

“Normaal werkt het zo. Limburg.net geeft door aan onze stad met welke firma ze een overeenkomst hebben en vragen inname openbaar domein aan bij de stad”, legt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld) uit. “Maar de kledingcontainers aan de Henri Dunantlaan, de sporthal van Kiewit en de Genkersteenweg vallen niet onder de overeenkomst met Limburg.net en hebben bijgevolg geen vergunning inname openbaar domein. Reeds bij begin van het jaar werd de betrokken firma op de hoogte gebracht dat zij niet in regel waren. Na meerdere waarschuwingen zijn de containers maandag opgehaald. Er zal er een GAS-PV volgen en de kosten voor de ophaling worden doorgerekend. De containers worden voorlopig opgeslagen op de centrale werkplaatsen.”

Zwerfvuil

“Kledingcontainers worden vaak door inwoners als storend ervaren in het straatbeeld”, gaat Libert verder. “Toch hebben ze een nuttige functie omdat mensen gemakkelijk oude kledij kunnen wegdoen in deze containers. Als deze containers gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen we het sluikstorten tegen gaan. Maar teveel containers verstoren het straatbeeld en zeker als deze dan niet op regelmatige tijdstippen worden leeggehaald ontstaat er zwerfvuil van mensen die van alles en nog wat naast de containers laten slingeren. Het werden zwerfvuilplekken in onze stad. We beperken daarom het plaatsen van containers op strategische locaties en voeren regelmatig controles op illegale containers. Niet-vergunde containers verwijderen we dus consequent van het ons openbaar domein.”