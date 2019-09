Stad Hasselt koopt digitaal aanmeldingssysteem voor basisscholen Dirk Selis

03 september 2019

09u44 0 Hasselt Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht voor inschrijvingen van leerlingen. Scholen die leerlingen moeten weigeren op basis van capaciteit zijn verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.

“Voor scholen is dit een hele hap uit hun budget, daarom nemen wij als stad hier onze verantwoordelijkheid. We kopen de nodige software aan en voorzien hierbij ook de ondersteuning,” vertelt schepen van Onderwijs Habib El Ouakili. Een centraal aanmeldingssysteem voorkomt het gekende problemen van het kamperen aan schoolpoorten. “Maar nog belangrijker is de transparantie. Doordat er één systeem zal zijn voor alle scholen in Hasselt is het een duidelijk systeem waarbij alle ouders op dezelfde wijze geïnformeerd worden,” stelt El Ouakili. “Een andere meerwaarde van dit systeem is dat je als lokale overheid goed kan zien welk kind reeds aangemeld is en welk niet. Samen met onze partners, bijvoorbeeld het Huis van het Kind, willen we actief sensibiliseren zodat we iedereen bekend kunnen maken met het systeem en om zo iedereen een plaats te geven op de schoolbanken. We streven ernaar de sociale ongelijkheid te verminderen en kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen.” Binnen dit systeem gelden er ook ordeningscriteria: het aanmelden van broers of zussen, kinderen van personeel… Hiervoor worden momenteel afspraken gemaakt binnen het LOP Basisonderwijs (= Lokaal overlegplatform) in samenspraak met de Hasseltse basisscholen. “Dankzij het centrale aanmeldingssysteem zal het voor de ouders veel eenvoudiger en duidelijker zijn. Ze moeten zich slechts één keer aanmelden in één systeem. Een groot pluspunt vanaf het schooljaar 2020-2021,” besluit El Ouakili.