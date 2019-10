Stad Hasselt herdenkt voor het eerst overleden kinderen op Wereldlichtjesdag Lien Vande Kerkhof

30 oktober 2019

09u33 0 Hasselt Op Wereldlichtjesdag worden overleden kinderen poëzie en muziek herdacht in de Japanse Tuin. Op zondag 8 december steken mensen over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Stad Hasselt doet dit jaar voor het eerst mee aan dit initiatief.

“Op Wereldlichtjesdag maken we de wereld letterlijk wat lichter voor wie een kind verloren heeft en staan we samen stil bij het gemis”, zegt schepen van Burgerzaken Dexters. “Zo hopen we een lichtpuntje te bieden in donkere dagen. Verder maakt het niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind, voor altijd in je hart en gedachten. Iedereen die zich verbonden voelt is welkom, los van geloofsovertuiging en religie.”

Kaarsjes

Het serene moment met poëzie, muziek en stilte start op zondag 8 december vanaf 18 uur in de Japanse Tuin aan de Gouverneur Verwilghensingel. Na het voorlezen van de namen van de kinderen en het aansteken van de kaarsjes is er gelegenheid om na te praten bij een hartverwarmend drankje.

Ondersteuning

Om een zicht te krijgen op het aantal aanwezigen vraagt de stad Hasselt aan geïnteresseerden om zich in te schrijven voor zaterdag 30 november en aan te geven hoeveel personen ze meebrengen. Dat kan online via www.hasselt.be/wereldlichtjesdag. Vrijwilligers van zelfhulporganisaties voor ouders en familieleden in een rouwproces zijn die avond aanwezig voor wie behoefte heeft aan informatie of ondersteuning.

Tot slot wijst de organisatie erop dat het evenement buiten plaatsvindt - dat aanwezigen hun kleding hierop het best aanpassen – en dat er wegenwerken aan de gang zijn in de omgeving. Alle info met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren zijn verzameld op www.visithasselt.be/japanse-tuin.