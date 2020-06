Stad Hasselt geeft toeristentaks terug aan Hasseltse hotels Dirk Selis

12 juni 2020

11u54 1 Hasselt Het stadsbestuur wil de toeristenbelasting voor de zomermaanden via een subsidie terugbetalen aan zijn hoteluitbaters. “We willen onze hotels en B&B’s een duwtje in de rug geven na een vreselijk moeilijke periode”, zeggen schepenen Frank Dewael (Open Vld) en Rik Dehollogne (N-VA). Het gaat over een bedrag van 150.000 euro.

Door de opgelegde coronamaatregelen hebben de Hasseltse toeristische logies te kampen met heel wat annulaties en minder overnachtingen, en dus met heel wat minder inkomsten. “Het is daarom dat deze sector onze steun hard kan gebruiken”, zegt schepen van Financiën Frank Dewael (Open Vld). “Wat we concreet willen doen, is de toeristenbelasting voor de zomermaanden juli, augustus en september via een subsidie terugstorten aan de hotel- en B&B-uitbaters. De toeristenbelasting bedraagt 2,36 euro per persoon en per overnachting, vorige zomer goed voor een bedrag van 150.000 euro. In die zin zal een reglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 23 juni.”

Vakantie in eigen land

“De ‘vakantie in eigen land’ is de toeristische trend voor deze zomer”, zegt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “Hasselt biedt een perfecte mix van stad en groen. Winkelen, lekker eten, cultuur én natuur: we zijn de ideale uitvalsbasis voor het bezoeken van Limburg, of je nu logeert in een hotel in de stad of één van de vele karaktervolle B&B’s in de deelgemeenten. Het vernieuwde stadscentrum en de aantrekkingskracht van het water aan Quartier Bleu gaan veel toeristen verleiden, wat voor de hotelsector méér dan welkom is. Ik ben tevreden dat we hen nog een extra duwtje in de rug kunnen bieden met het terugbetalen van de verblijfsbelasting.”

Opgetogen

Saskia en Dimitri Beckers, eigenaars van onder andere hotels The Century en Hashotel, zijn alvast opgetogen met de steunmaatregel. “We zijn hier zeer blij mee. Het is fijn om te weten dat de stad ook aan ons denkt. De reserveringen komen stilaan weer op gang. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn. In de meeste zomers hebben we een bezettingsgraad van 75% tot 100%. Daar proberen we nu ook op te mikken, al zal dat in deze tijden misschien moeilijk worden. Deze ondersteuningsmaatregel van het stadsbestuur is dus wel zeer deugddoend.”

“Het gaat om een zeer gerichte en tijdelijke financiële maatregel om de zwaar getroffen hotelsector te ondersteunen”, besluit schepen Dewael. De betaling van de subsidie zal moeten aangevraagd worden bij de stad Hasselt uiterlijk tegen 31 oktober 2020.