Stad Hasselt en Vlaamse Milieumaatschappij plaatsen twee permanente drijfvuilvangers op de Demer EWH

23 december 2019

15u49 0 Hasselt De stad Hasselt gaat in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) twee permanente drijfvuilvangers op de Demer plaatsen. De vangers worden ingezet om drijvend vuil in de Demer op te vangen en de ophaling van het afval te vergemakkelijken. Met het project wil de stad extra aandacht vragen voor voor de gezondheid van de waterlopen en haar ambities rond Zero Waste kracht bijzetten.

In juni van dit jaar plaatste de stad Hasselt bij wijze van test een mobiele drijfvuilvanger op de Demer, nabij de Robbenmolen in Kuringen. Al op één maand tijd zorgde het project, dat op poten werd gezet met Bolina Booms, ervoor dat maar liefst 46 kg afval uit de waterloop werd gehaald. Daarop besloot het stadsbestuur om samen met de Vlaamse Milieumaatschappij permanente drijfvuilvanger te plaatsen.

“Als schepen van Propere Stad kon ik het frappante resultaat van ons pilootproject immers niet zomaar negeren”, aldus Laurence Libert (Open VLD). “Enerzijds toonde die 46 kilo aan dat er effectief heel wat afval in onze waterlopen terecht komen daardoor een gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier. Anderzijds stelden we vast dat de focus van heel wat steden en gemeenten voornamelijk op de netheid van straten en pleinen ligt en er nog te weinig aandacht uitgaat naar de afvalproblematiek in onze waterlopen.”

Begin volgende jaar start de VMM de aankoopprocedure voor de permanente drijfvangers op. De exacte locaties op de Demer worden samen met de VMM bepaald. Voor de verwerking van het verzamelde vuil, alsook de gedetailleerde inventarisatie van de soorten afval zal de Stad instaan. Bovendien werkt de stad aan een educatief pakket rond drijfvuilvangers voor de Hasseltse scholen.”

“Een propere stad is een aangename stad", vervolgt schepen Libert. “Hasselaren en bezoekers ervaren onze stad over het algemeen als netjes. Maar tegelijk blijft zwerfvuil één van de grootste ergernissen. Met projecten als deze willen we die ergernis doen afnemen, opnieuw een koppositie innemen en zelfs de properste stad van Vlaanderen worden. ”