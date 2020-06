Stad Hasselt en PXL starten met nieuwe STEM-academie: “Technische profielen blijven nodig” Birger Vandael

27 juni 2020

14u58 0 Hasselt De stad Hasselt start samen met Hogeschool PXL de nieuwe STEM-academie. Vanaf 1 juli worden al verschillende activiteiten georganiseerd en vanaf september ligt de focus volledig op schoolse workshops en workshops in de vrije tijd. “Op deze manier kunnen jongeren in hun vrije tijd nog meer richtingen uitgaan”, onderstreept burgemeester Steven Vandeput (N-VA).



STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. “Het is belangrijk om de jeugd warm te maken voor de toekomst, in Vlaanderen moeten wij het hebben van onze knappe koppen die het verschil in wetenschap, technologie, ingenieurswezen en wiskunde maken”, onderstreept de schepen van Onderwijs Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Nu leerlingen door corona een leerachterstand hebben opgelopen, is het mooi dat ze kunnen bijleren in de STEM-academie. Gecombineerd met een gezonde dosis interesse voor STEM, slaan we twee vliegen in één klap. Dit was de missing link voor Hasselt.”

250.000 euro

Projectverantwoordelijke Hugo Meus hoopt dat veel technische talenten zich hier kunnen ontwikkelen. “Technische profielen zijn er in onze samenleving nog altijd veel te weinig.” En dus wordt er fors geïnvesteerd: 250.000 euro gaat naar materialen en medewerkers. Er wordt gewerkt met een team van vier medewerkers, ondersteund door zes voorbereiders. “Naast het vaste team werken we met een netwerk van lokale lesgevers zodat kinderen geen verre verplaatsingen hoeven te maken. Hiervoor bouwen we een On Tour Academy uit”!

Meer dan 50 workshops

Inhoudelijk zal de PXL-STEM Academy een breed palet van meer dan 50 innovatieve workshops aanbieden, geclusterd rond thema’s als digitale technieken, programmeren, de wondere wereld van de wetenschap, gereedschappen en creatief met kunst. Behalve voor de schoolse activiteiten zullen de PXL-STEM-deuren ook openstaan voor verjaardagworkshops, vakantiekampen en naschoolse workshops.