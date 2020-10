Stad Hasselt en Jessa Ziekenhuis roepen Hasselaren op voor online donorregistratie Giulia Latinne

08 oktober 2020

14u31 2 Hasselt Op zaterdag 10 oktober is het de Europese dag van de orgaandonatie en transplantatie, en ook dit jaar slaan Stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis daarvoor de handen in elkaar. Op die dag vinden er géén actiedagen plaats door de coronacrisis, maar motiveren het ziekenhuis en de stad de bewoners om zich online te registreren als donor.

“Voorheen waren we steeds enkele dagen fysiek aanwezig in de inkomhal van Jessa om mensen te registreren”, vertelt schepen van Burgerzaken Joske Dexters. “Maar gezien het coronavirus willen we uiteraard geen bezoekersstroom naar het ziekenhuis lokken. Daarom zetten we dit jaar maximaal in op de gratis online donorregistratie”, aldus Dexters.

Het afstaan en transplanteren van organen is in België gebaseerd op het principe van ‘stilzwijgende toestemming’. Dat betekent dat alle Belgen en mensen die minsten zes maanden in België wonen hun organen automatisch afstaan bij overlijden door hersen- of hartfalen. Maar zo’n 15 procent van de families weigert het afstaan van een orgaan door gebrek aan informatie over de wil van de overledene. Daarom roept Stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis de Hasselaren en Limburgers op om in goede gezondheid te keuze te maken om zich als donor te registreren.

Eén donor, acht mensenlevens

“Die donors zijn broodnodig, want maar liefst 1.351 patiënten staan op de wachtlijst om een orgaan te ontvangen”, benadrukt Riet Minnekeer, hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen bij Jessa. “Cijfers tonen aan dat één orgaandonor tot acht mensenlevens kan redden. Maar als er de opkomst van donors klein is en er niet tijdig een orgaan wordt gevonden, zullen de patiënten overlijden”, aldus Minnekeer.

Wilt u zich registreren als orgaandonor? Surf dan naar hasselt.be/orgaandonatie. U moet zich enkel even aanmelden met uw identiteitskaart en eID-kaartlezer en enkele simpele stappen doorlopen.