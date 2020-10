Stad Hasselt en DYZO vzw bieden vanaf 13 oktober gratis advies aan zelfstandigen in ‘t Scheep Giulia Latinne

07 oktober 2020

15u45 1 Hasselt Stad Hasselt start vanaf 13 oktober samen met DYZO vzw een begeleidingstraject op voor zelfstandige ondernemers, omdat die stevig in de klappen hebben gedeeld door de coronacrisis. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand zal er daarom een zitdag zijn op ‘t Scheep waar zelfstandigen terechtkunnen voor gratis advies van DYZO vzw.

Vanaf dinsdag 13 oktober kunnen kleine zelfstandigen, zoals bakkers en slagers, met vragen of problemen terecht bij DYZO vzw in ‘t Scheep in Hasselt. “Daar zullen we discreet en kosteloos advies aan zelfstandigen in moeilijkheden aanbieden”, informeert schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne. “Die ondersteuning is cruciaal, want door de coronacrisis worden heel wat zelfstandigen gedwongen om hun zaak te sluiten. De steunmaatregelen van de hogere overheden zijn voor velen jammer genoeg niet voldoende, waardoor ze vaak in de problemen raken”, aldus Dehollogne.

Zeker tot eind 2021

En dus komen er twee ondersteunende zitdagen per maand voor de zelfstandigen. “Door ‘t Scheep aan te bieden, willen we de toegang tot deze ondersteuning laagdrempelig en neutraal houden”, vult Dehollogne aan. “De frequentie en de duurtijd van de zitdagen kunnen we uitbreiden als daar vraag naar is, maar voorlopig bieden we het advies één jaar lang aan. DYZO kan op afspraak ook langsgaan bij de ondernemers, dus er zijn zeker mogelijkheden genoeg voor hulp”, aldus Dehollogne.

De eerste zitdag in ‘t Scheep vindt plaats op 13 oktober. Ondernemers kunnen contact opnemen via info@dyzo.be of het gratis nummer 0800/111 06.