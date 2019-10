Stad Hasselt doet het weer: deze keer kunstwerk van Piet Stockmans vernield (maar er komt een nieuw) Dirk Selis

21 oktober 2019

15u55 0 Hasselt De stad Hasselt blijft een eigenaardige relatie met haar publieke kunstwerken aanknopen. Midden september moesten de Hasselaren al eens hard slikken toen het kunstwerk ‘Hendrik en Katrien’ op een brutale manier met de drilboor op de Grote Markt werd verwijderd. Vandaag was het de beurt aan een werk van de Vlaamse kunstenaar en keramist Piet Stockmans.

‘Volgens mij zullen mensen zich een beetje gelukkiger voelen als ze over deze zebrapaden stappen’, zei Herman Reynders, burgemeester van Hasselt in 2007, bij de officiële opening van het parcours Crossover Crosswalk. Kunstenaar Piet Stockmans gebruikte witte tegels en een soort Delfts blauwe verf om het enige zebrapad op de Grote Markt een nieuwe vorm te geven.

Nieuw kunstwerk

Vandaag kwam er op een brute manier een einde aan ‘Het Zebrapad’ van Piet Stockmans. Dat kadert in de openbare werken die de stad Hasselt aan het uitvoeren is. “Het zebrapad in typische Piet Stockmans-kleuren werd inderdaad opgebroken. We vreesden dat de tegels dan wel beschadigd werden. Daarom hebben we contact genomen met de familie om een nieuw kunstwerk van Stockmans te integreren in de vernieuwde markt. Een zebrapad heeft weinig zin vermits er geen straat meer zal zijn. We denken eerder aan een kunstwerk dat de looplijnen op de Grote Markt kan accentueren”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld).