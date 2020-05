Stad Hasselt brengt wandelroutes in en rond Hasselt digitaal in kaart Emelie Wojcik

04 mei 2020

17u47 0 Hasselt Stad Hasselt heeft samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren alle wandelroutes in en rond de stad digitaal in kaart gebracht. De routes moeten inwoners in en rond de regio bekendmaken met de omliggende natuur. “Die rijkdom zichtbaar en bereikbaar maken, zeker nu we er allemaal naar snakken om even uit ons kot te komen, was het doel”, zegt schepen van Natuur Joost Venken.

De kaart toont in de verschillende groengebieden de bewegwijzerde wandelingen, samen met een link naar meer informatie over het specifieke natuurgebied. “Elke wandelaar dient zich aan de coronamaatregelen te houden. Daarom geven we ook enkele praktische tips mee over hoe je nu het best een wandeling kan uitstippelen”, zegt Venken. “Maar uiteraard blijven de digitale wandelroutes ook na de crisis een handige tool om natuur te ontdekken. Voor onze inwoners, maar ook voor bezoekers die Hasselt willen ontdekken.”

Alle routes zijn raadpleegbaar via de website van Stad Hasselt of Visit Hasselt. De kaart zal in de toekomst, indien nodig, een update krijgen met bijkomende wandelingen.