Stad Hasselt brengt leegstaande winkelpanden digitaal in kaart Lien Vande Kerkhof

06 september 2019

13u32 0 Hasselt Om de leegstand in de stad aan te pakken, heeft de stad een kaart ontwikkeld die informatie ontsluit over de beschikbare commerciële panden en beschikbare bedrijfsruimten. “De informatiekaart laat ons niet enkel toe om ondernemers sneller en beter te verwijzen naar onder meer beschikbare panden maar zal ook worden ingezet als flankerend instrument binnen een bredere, geïntegreerde aanpak van de leegstandsproblematiek in het centrum," zegt schepen van Economie Rik Dehollogne.

Zo zal de kaart ook andere informatie op maat van ondernemers, zoals ontwikkelingen en openbare werken, maar ook relevante links waar Stad Hasselt de ondernemers op attent wil maken, zoals overheidsopdrachten en lopende projecten van de stad. “Bedoeling is dat de informatiekaart op verschillende manieren bijdraagt aan de ambities van de stad om een ondernemingsvriendelijk klimaat te creëren, maar ook een belangrijk pijnpunt aanpakt, namelijk de leegstand van commercieel vastgoed in de stad. De kaart wordt maandelijks up-to-date gehouden waardoor we sneller tendensen zullen ontdekken en hier vervolgens op kunnen inspelen met gerichte acties”, vervolgt schepen Dehollogne. “Door het opnemen van informatie over leegstaande bedrijfsruimtes stimuleren we bovendien een efficiënt gebruik van de schaarse Hasseltse KMO-grond. KMO’s geven vaak aan dat ze zich in Hasselt willen vestigen, maar moeilijk ruimte vinden. Onze bedrijventerreinen zijn goed ingevuld, maar zoals de informatiekaart toont, zijn er zeker voldoende opportuniteit

Eerste resultaat van de werkbezoeken

Het hoofddoel van de informatiekaart is het ontsluiten van de leegstaande panden in Hasselt, maar daarnaast zal ook andere informatie die nuttig is voor ondernemers op deze kaart kenbaar gemaakt worden. “Een mooie toegevoegde waarde dat een resultaat is van de eerste werkbezoeken die wij in mei organiseerden op een aantal bedrijventerreinen”, vervolgt Rik Dehollogne. “Met deze werkbezoeken wilde ik niet alleen kennismaken met de bedrijven, maar ook weten waar ze nood aan hebben. Het werd al snel duidelijk dat de ondernemers behoefte hadden aan duidelijke en nuttige informatie, op maat van hen én op één op plek. Zaken waar ze info over wensten was beschikbare ruimten, ontwikkelingen en openbare werken. Dit is nu allemaal terug te vinden op de informatiekaart. Daarnaast gebruiken we de kaart ook om de bedrijven te informeren over lopende projecten van de stad die voor hen interessant zijn, zoals de energiecoach, en nuttige links. We bewaken uiteraard de complementariteit met andere (immo)websites en zijn steeds op zoek naar manieren om de kaart verder af te stemmen op maat van de ondernemer. Suggesties zijn daarom steeds welkom”.