Stad Hasselt brengt 1.275 smaakpakketten naar maatschappelijk kwetsbaren Dirk Selis

23 juni 2020

10u53 0 Hasselt Met een smaakpakket wil de stad Hasselt lekkere, verse voedingsmiddelen tot bij de meest kwetsbaren in de maatschappij brengen. “Deze groep Hasselaren heeft het de laatste maanden extra moeilijk gehad. Daarom doen we in samenwerking met Depot Margo en RIMO Limburg deze inspanning voor hen”, zeggen schepenen Lies Jans (N-VA) en Joost Venken (RoodGroen+).

Met verse voedingsmiddelen en een recept erbij wil de stad Hasselt haar meest kwetsbaren op een gezonde manier aan het koken zetten. Daarvoor gebruiken ze nu maaltijdboxen. “Met deze smaakpakketten ‘Lekker Hasselt’ willen we onze doelgroep verse voedingswaren aanbieden. Ons doel is dubbel: ten eerste willen we zo dat er gezonde maaltijden op tafel komen, maar daarbij is het bereiden van die maaltijd ook een sociaal moment. Samen met de andere gezinsleden het gerecht klaarmaken, kan een gezonde werking hebben op de sociale contacten binnen het gezin”, vertelt Lies Jans (N-VA).

Voeding duurder

“De afgelopen maanden waren natuurlijk ook voor de maatschappelijk meest kwetsbaren erg zwaar. Voeding was duurder in de winkel, en ziekte of de angst om ziek te worden hield hen tegen om een voedselpakket te komen afhalen of om te gaan winkelen bij de goedkopere winkels. Bovendien werden zij uiteraard ook gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven en zich zo volledig terug te trekken in hun gezinsbubbel. Het ‘gewone’ leven werd helemaal overhoop gegooid. Daar willen we nu met dit smaakpakket ‘Lekker Hasselt’ wat gezonde afleiding in brengen”, vult schepen van Welzijn Joost Venken (RoodGroen+) aan.

“Mensen in een kwetsbare positie gaven aan dat ze graag toegang zouden krijgen tot gezonde en verse voedingsmiddelen”, zegt algemeen directeur Liesbeth Geybels van RIMO Limburg. “Dat heeft een prijskaartje, maar is wel noodzakelijk om waardig te kunnen leven. De producten die we bij Depot Margo aanbieden, geven mensen weer eigenwaarde. Als ze zich kunnen verzorgen, gezond kunnen eten en zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben, worden ze weer meer deel van de samenleving.”

1.208 adressen

“De verdeling gebeurt aan huis en daarvoor kunnen we dan weer een beroep doen op de vrijwilligers van Hasselt Helpt. In totaal zullen we op 1.208 adressen maar liefst 1.275 smaakpakketten afleveren. Alle pakketten zijn identiek: soep, ingrediënten voor een vegetarische pasta en een fles appelsap. Eén pakket is goed voor vier maaltijden. Bestaat het gezin uit meer dan vier personen, dan krijgen ze twee pakketten. Als je alleen bent, kan je er dan weer vier keer een maaltijd mee bereiden”, besluit Jans.