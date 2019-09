Stad gaat klinkers Ridderstraat vervangen door beton Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

15u31 0 Hasselt Het wegdek van de Ridderstraat verkeert op enkele plaatsen in slechte staat en daarom worden er vanaf maandag 9 september herstellingswerken uitgevoerd.

“De Ridderstraat bestaat uit klinkerverharding. Die krijgt het, vooral aan de inrit en uitrit van de straat, hard te verduren door de draaibewegingen van het autoverkeer en transporten. Hierdoor liggen verschillende klinkers los”, weet schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Daarom gaan we de in- en uitrit vanaf volgende week vervangen door beton en ook in de straat zelf voeren we plaatselijk herstellingswerken uit.”

De werken zullen drie weken duren. Gedurende deze periode is er geen verkeer mogelijk in de straat. “Maar we gebruiken snelbeton om de werken te bespoedigen”, gaat Libert verder. “Maar ook dat heeft enkele dagen nodig om voldoende uit te harden. Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd passeren. Eerst vernieuwen we de inrit van de straat. Plaatselijk verkeer kan dan de straat in en uit aan de Ridder Portmansstraat. Eens de nieuwe inrit voldoende uitgehard is, vernieuwen we de uitrit. Plaatselijk verkeer kan de Ridderstraat inrijden via het Leopoldplein en verlaten richting de Cellebroedersstraat, die tijdens de werken tijdelijk van richting verandert.”