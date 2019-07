Spuitwerken aan brug lopen volledig mis, halve wijk hangt onder de verfspatten Marco Mariotti

31 juli 2019

19u32 66 Hasselt Het bespuiten van een nieuwe brug in Stokrooie bij Hasselt is helemaal misgelopen. Het afdekken gebeurde niet nauwkeurig genoeg, waardoor heel wat vernevelde verf in de lagergelegen woonwijk terechtkwam. Vensters, veranda’s, zonnepanelen en wagens hangen vol in een straal van 250 meter.

Toen Ine Vanbaelen uit de Kuilbergstraat in Hasselt vorige week in haar tuin zat te zonnebaden, merkte ze plots witte spikkeltjes op haar gsm op. Ze kon de spatjes niet meteen thuis brengen, maar toen ze met haar man naar haar wagen ging kijken, keerden ook daar de witte vlekjes terug.

“Al snel konden we de link leggen met de spuitwerken op de brug", zucht Ine. “Na een grondige controle zagen we de schade pas héél goed. Onze vensters, de gevel, beide wagens, tuinmeubelen. Overal zie je kleine witte verfvlekjes.”

Nog maar drie maanden geleden kocht Ine een gloednieuwe Fiat 500. “Ik ben er meteen mee naar een carrosseriebedrijf gereden. Met een gewoon product ging het goedje er niet af. Polieren lukt wel, maar dat gaat ontzettend traag. Ongeveer een uurtje om 15 op 15 centimeter te reinigen. En alles van zwarte plastic of rubber kan niet gereinigd worden en moet vervangen worden."

5.000 euro

“In totaal zitten we aan minstens 5.000 euro, énkel voor de wagen. Ons venster stond toen ook nog open, waardoor het dashboard en stuur ook beschadigd zijn. Ik zou me er eigenlijk niet mogen bij neerleggen, maar dat vervangen is te duur.”

Bij de buren hetzelfde verhaal. Daar hangen de glazen tafel, de barbecue, de zwarte dakpannen én de tuintegels vol verfvlekjes. “Ik heb meteen contact opgenomen met de verzekeraar, en die zal nu een bestek opmaken. Daar wordt er contact opgenomen met de hoofdaannemer en de verantwoordelijke onderaannemer. We rekenen erop dat we alles terugbetaald krijgen.”

Wat er exact is misgelopen, wordt onderzocht. Maar vermoedelijk ging er iets verkeerd bij het afplakken van de brug. “Het gaat om een zone die met doeken en plastic wordt gedicht, zodat de gespoten verf niet kan ontsnappen", klinkt het bij de buren. “Mogelijk is tijdens de hittegolf een deel van het plastic aan de kant geschoven om het werk draaglijk te houden.”

“Rekening van carwash doorsturen”

De buren zagen de werkmannen vaak vroeg beginnen en rond 13 uur stoppen, net omwille van die hitte. “Toen we de link gelegd hadden, zijn we snel de brug opgelopen en vroegen we hen te stoppen. Het was een Italiaans bedrijf, de brug komt blijkbaar ook uit Italië. De werkmannen waren wel heel vriendelijk en vroegen de rekening van de carwash zeker door te sturen. Maar zo evident is het allemaal niet.”