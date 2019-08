Sportschool Runkst pakt uit met ‘Bootcamp’ voor 10-plussers DSS

14 augustus 2019

14u22 0 Hasselt Van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus organiseert Sportschool Runkst een sportieve vakantieweek voor tieners. Specifiek richten ze zich op maatschappelijk kwetsbare tieners uit Runkst en omstreken. Het Mixed Martial Art – Bootcamp zal doorgaan in de sporthal van Runkst.

“Dankzij Sportschool Runkst bereiken we veel jongeren die nogal eens uit de boot vallen als het om vrije tijdsbeleving gaat,” vertelt schepen van Jeugd en Sport, Habib El Ouakili. “Met dit sportkamp willen we ook een kwetsbare groep jongeren de kans geven om op een sportieve manier bij te leren in de zomervakantie.”

Phillipe Depaifve en Ahmed Schepers zijn verantwoordelijk voor een uitdagend programma waarbij in de voormiddag een gevechtsport wordt aangeleerd en in de namiddag steeds een outdoor activiteit plaatsvindt. “De mooie mix aan activiteiten daagt niet alleen de jongeren uit om hard te werken, het is ook onlosmakelijk verbonden met een hechte groepssfeer. Ik ben zeer trots dat wij als Stad Hasselt ook deze jongeren de kans geven om de zomervakantie op een mooie manier af te sluiten,” besluit schepen El Ouakili.