Sportschool Runkst breidt uit naar Banneux: “ We moeten meer kinderen laten doorstromen naar de Hasseltse sportclubs” Dirk Selis

22 september 2019

08u36 1 Hasselt Zaterdag was het feest in de Banneuxwijk. Jong en oud kon er het hart ophalen tijdens een heus wijkfeest. Maar er was ook een speciale aankondiging: na het succesverhaal van de Sportschool in Runkst breidt de sportwerking in de wijken van de stad Hasselt uit naar Banneux. “Sportschool Banneux wordt opgericht naar het goede voorbeeld van Runkst. Op een laagdrempelige manier brengen we sport in de wijken. Door dit op een toegankelijke manier te organiseren, in nauwe samenwerking met de wijkmanager, slagen we erin kinderen te bereiken die het minder breed hebben,” zeggen schepenen Habib El Ouakili en Lies Jans.

De Sportschool in Runkst vierde onlangs haar 2e verjaardag. Met hun wekelijkse sportsessies en sportkampen tijdens de schoolvakanties bereikte de sportschool al 250 verschillende kinderen en jongeren. “Veel van deze kinderen hebben niet de kans om in het reguliere sportaanbod in te stappen omdat ze geen vervoer hebben naar de sportclub of omwille van financiële drempels. Door op wijkniveau te gaan werken, kunnen ze dicht bij huis de smaak voor sporten te pakken krijgen. Het doel is om deze kinderen en jongeren te laten doorstromen naar de Hasseltse sportclubs. Sporadisch werden er al sportinitiaties gegeven in de Banneuxwijk en deze waren altijd heel populair. Daarom ben ik heel blij dat we de werking uitbreiden naar de Banneuxwijk,” aldus schepen van Sport, Habib El Ouakili.

Wijkmanager

“Een belangrijke schakel in dit verhaal is onze wijkmanager. Zij kan door één op één contacten die mensen in de wijk bereiken, die via andere kanalen van de stad vaak moeilijker of niet bereikbaar zijn,” vult schepen van Wijken, Lies Jans aan. “De opstart van de sportschool sluit mooi aan bij de wijkwerking die momenteel wordt uitgebouwd in de Banneux. Het creëert een extra ankerpunt in de wijk waarbij de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het wijkpunt dat in het voorjaar opstartte, wordt ondersteund door stad Hasselt, maar wordt toch vooral gedragen door de inwoners zelf. Dat is de sterkte van dit project. Het is daarom extra mooi om te zien hoe de wijk samen met organisaties uit de buurt de eerste editie van Banneux Feest hebben uitgebouwd. Voor herhaling vatbaar!”

“Door de wijkwerking en de wijkmanager wisten we bij de stad ook dat de vraag naar sport en beweging in deze wijk groot was. De uitbreiding tot Sportschool Banneux is hierdoor een logisch gevolg van de succesvolle evaluatie in Runkst. Door de intensiteit van dit project bouwen we dit verhaal stap voor stap uit, maar we kijken ook zeker naar mogelijkheden in andere wijken in Hasselt,” besluit schepen El Ouakili.