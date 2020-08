Sportschool Hasselt opent splinternieuwe campus Dirk Selis

24 augustus 2020

12u40 0 Hasselt Na een bouwperiode van net geen 2 jaar opende Sportschool Hasselt maandag haar nieuwe gebouwen aan de Elfde Liniestraat in Hasselt. Op 1 september starten 650 leerlingen van de eerste tot en met derde graad op 1 september op de nieuwe campus van de Sportschool Hasselt.

De nieuwe campus aan de Elfde Liniestraat in Hasselt herbergt een lesgebouw en een sportcomplex met een sporthal ter grootte van 3 sportterreinen, een gevechtssportzaal, een danszaal, een turnzaal en een fitnesszaal. De verwaarloosde sportvelden van scholengroep Go! Next werden aangepakt door Consortium Hasselt, een groep investeerders rond de bekende architect Alfredo De Gregorio, projectontwikkelaar Ed Somers en ondernemer Louis Machiels. Het toonaangevende Hasseltse architectenbureau UAU collectiv 4 Architecture tekende het ontwerp. Naast de gebouwen werd ook een nieuw voetbalveld en sprintpiste aangelegd.

Twee gebouwen

Eigenlijk bestaat de nieuwbouw uit twee gebouwen, een sportgebouw met grote ruimtes en een onderwijsgebouw”, legt architect Massimo Pignanelli van UAU collectiv 4 Architecture uit. “Handig voor het gebruik buiten de schooluren.” De gebouwen staan ‘geschrankt’. De twee open ruimtes krijgen een eigen identiteit met een deels overdekte speelplaats voor enerzijds de onder- en anderzijds de bovenbouw. “Elke open ruimte heeft ook een zone met groen”, legt Pignanelli uit. “Dit geeft naast een aangename sfeer ook de nodige schaduw.”

Nicheschool

“GO! Next Sportschool in Hasselt kan zich als nicheschool zowel op sportief als pedagogisch vlak uniek noemen in Vlaanderen”, zegt directeur Peter Vliegen. “Het is de enige sportschool waar men sport en studie kan combineren vanaf 12 jaar én waar het aanbod zich ook enkel focust op sportrichtingen. De school start met basisoptie sport in de eerste graad, vanaf het 3de jaar is er de keuze tussen Sportwetenschappen en Lichamelijke opvoeding en Sport. De leerlingen hebben daarenboven de keuze uit 17 sporten en één topsport, namelijk golf. Onder begeleiding van professionele coaches heeft onze sportschool doorheen de jaren heel wat bekende sporters afgeleverd, zoals onder anderen profvoetballer Zihno Vanheusden, veldloopster Imana Truyers, Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften Timo Kielich, professioneel golfer Thomas Pieters en handballers Jeroen De Beule en Jef Lettens.”

Hervorming onderwijs

“De hervorming van het secundair onderwijs greep deze sportschool met beide handen aan om het onderwijsproces te professionaliseren”, gaat directeur Vliegen verder. “Vanuit de eerste graad gaan de leerkrachten en leerlingen, onder begeleiding van Prof. dr. Dochy en een opleidingscoach, aan de slag volgens het HILL-model (High Impact Learning that Lasts). Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit een probleemstelling die aansluit bij de leer-en leefwereld van de leerlingen zelf. Om de interne leerlingen van de sportschool een fijne en huiselijke omgeving te bieden, is ook het nieuwe internaat in volle opbouw. Na de voltooiing hiervan in april 2021, vormt de nieuwe sportcampus dé ideale uitvalsbasis voor clubs, federaties uit binnen- en buitenland voor stages, opleidingsdagen.”