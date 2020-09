Sporting Hasselt aan het feest na sterk slotkwartier Sp.Hasselt-Lyra-Lierse 2-1 Guido Gielen

23 september 2020

23u57 0 Hasselt Het venijn zat hem in de staart waar de partij ontplofte en Sporting Hasselt de drie punten in eigen huis kon houden. De wissels van coach Broeckx waren een gouden zet, al was het nog bibberen in de ultieme slotminuten.

De eerste helft was slaapverwekkend met enkel een afgeblokt schot van Weuts. De jonge doelman Seppe Bastiaens, in het team door de blessure van Ghijsens moest geen enkele keer in actie komen. Ook na de rust geen beterschap. Weinig tempo en veel middenveldspel. De beste kans kwam er voor de bezoekers langs Adesanya, maar zijn schuiver werd van de lijn geveegd. Trainer Broeckx greep in en bracht Odutayo en Deville. Nu kwam er meer animo in het thuisspel en het slotkwartier werd zinderend. Eerst scoorde Deville en twee minuten voor tijd gaf hij de assist voor Maes, die koelbloedig kon afwerken. Buit binnen dacht iedereen, maar de gasten bleven erin geloven. In de slotminuut na hands van Wout Bastiaens, legde ref Stevens het leder op de stip, tot ergenis van de thuisploeg. Peffer liet het niet aan zijn hart komen en trapte de aansluitingstreffer binnen. Geen vuiltje aan de lucht ? Ei zo na wel, want in de ultieme slotminuut claimde de bezoekers opnieuw een strafschop voor hands, maar deze keer wuifde ref Stevens het protest weg. Sporting mocht een feestje bouwen, maar het besef was er wel dat het naar de toekomst toe beter moet.

Sp.Hasselt: Seppe Bastiaens, Wout Bastiaens, Mombaerts, Wijnen, Nelissen, Etien Aka, Maes, Jaspers (63' Odutayo), Houwaer (73' Deville), Heeren, Maus.

Lyra-Lierse: Maes, Balbi (85' Gwen Jacobs), Van Goylen (70' El Mokadem), Vets, Kil, Adesanya, Swaegers, Nys, Van Den Brande, Weuts, Peffer.

Doelpunten: 75' Deville (1-0), 88' Maes (2-0), 90' Peffer (2-1 op strafschop).

Geel: Etien Aka, Balbi, Peffer, Kil.

Scheidsrechter: Stevens.