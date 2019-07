Sportieve vrienden zwemmen meer dan 5000 euro bij elkaar. “We willen méér Hasselaren die ‘Zonder Honger naar Bed’ gaan” Lien Vande Kerkhof

22 juli 2019

13u51 0 Hasselt De sportieve vriendengroep De Uitdaging haalde gisteren 5028,50 euro op ten voordele van ‘Zonder Honger naar Bed – Hasselt’. “Meer dan vier uur zwemmen is geen pretje over de hele lijn,” lacht mede-initiatiefnemer Bright Adiyia. “Het uitzicht is vrij eentonig: water, water en nog eens water. Maar de bedragen die we bijeen sporten, komen altijd erg goed terecht.”

Fysieke uitdaging

Wat in 2015 begon als een impulsief idee onder een groepje Limburgse studenten in het Leuvense – ‘laten we een marathon lopen’ – groeide uit tot een toegewijd engagement. “We besloten dat we onze sportieve energie in productiviteit moesten omzetten: samen trainen voor het goede doel. Sindsdien gaan we elk jaar een nieuwe fysieke uitdaging aan.” Na de dodentocht, een fietsmarathon en een duathlon namen de vrienden dit jaar een ‘verfrissende duik’ in Britse wateren – geen idee is te gek.

Verse maaltijden

Met ‘Zonder Honger naar Bed – Hasselt’ kiezen de vrienden van De Uitdaging opnieuw voor een lokaal goed doel. “Omdat ik zelf in Hasselt woon, kan ik alles van dichtbij opvolgen,” vertelt Bright. “Bij de keuze van het project gaan we trouwens niet zomaar over één nacht ijs. We onderwerpen het goede doel aan een grondige analyse: we zoeken uit wat er met het geld gebeurt en op welke manier we een bijdrage kunnen leveren.” De jongens en één dame bevroegen dit jaar maar liefst vier goede doelen voor ze de knoop doorhakten. “Bijzonder aan ‘Zonder Honger naar Bed’ is dat zij niet enkel conservenvoeding inzamelen. Wie dat wil, kan lid worden van de Facebookgroep en verse maaltijden aanbieden. De beheerders leiden de verdeling vervolgens in goede banen.” Het aantal leden groeit snel: al meer dan 2000 mensen zijn lid van de de Hasseltse variant van ‘Zonder Honger naar Bed’.

Facebookgroep

Met zoveel leden lijkt een vaste instroom van voedsel verzekerd. “Waarvoor het opgehaalde bedrag wordt gebruikt? De vrijwilligers stockeren al die voedselpakketten nu veelal in hun eigen woning en dat heeft zo zijn limieten. De bedoeling is dat er met de geldsom een opslagruimte wordt gebouwd, zodat persoonlijke keukens niet langer dienst hoeven te doen. Een goede structuur zal de organisatie en de groei van het project absoluut bevorderen.” De cheque van 5028,50 euro werd gisteren plechtig overhandigd aan de initiatiefnemers. Een geëmotioneerde Cindy Van de Velde nam het geldbedrag met veel dank in ontvangst. “Het is ongelooflijk wat deze jongeren voor ons hebben gedaan. Meer opslagruimte betekent immers nog meer Hasselaren die zonder honger naar bed gaan. Dit geeft ontzettend veel energie om door te gaan!”

Tevreden?

De vraag die op het puntje van ieders tong ligt: lost het opgehaalde bedrag de verwachtingen in? “We zijn héél tevreden met de bijeengezwommen geldsom. Bij een nieuwe uitdaging is het altijd even spannend afwachten. Dit jaar was het een lokale bakker die de bal aan het rollen bracht: voor elk verkocht worstenbroodje van anderhalve euro doneerde de man een zeker bedrag. De eerste duizend euro hebben we dus te danken aan zijn initiatief.” Wat de vrienden ook opvalt, is hoe goede doelen groeien dankzij communicatie op sociale media. “Die zichtbaarheid werpt zijn vruchten af. Hasselaren zijn laaiend enthousiast over ons project.” De vrienden hebben trouwens al een nieuwe uitdaging in gedachten. “De Transpyr, een mountainbikewedstrijd van maar liefst zeven dagen, wordt wellicht de uitdaging van volgende zomer. Op tijd beginnen trainen is de boodschap! Geïnteresseerden voor volgend jaar mogen ons altijd contacteren. Op voorwaarde dat ze meestappen in het verhaal van donaties.

Naast Bright zwommen Michiel Vanthoor, Benjamin Steyfkens, Stijn Panis, Simon Vincken, Dominiek Henckaerts, Jorn Craeghs,Sven Rosiu, Sheima Ridha, Wim Vercammen, Stéphane Coulis en Wouter Vermeyen het nodige aantal kilometers.