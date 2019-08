SPORT@HASSELT laat Hasselaren kennis maken met nieuwe sporten Lien Vande Kerkhof

21 augustus 2019

14u27 0 Hasselt Voor de negende maal op rij grijpt de Hasseltse Sportdienst en sportverenigingen het einde de zomervakantie aan start ook het nieuw sportseizoen om zo veel mogelijk Hasselaren warm te maken om te sporten tijdens SPORT@HASSELT, een gratis sportevenement op het Kolonel Dusartplein.

“In september hervatten heel wat clubs hun werking,” licht schepen van Sport Habib El Quakili toe. “Het ideale moment om zo veel mogelijk Hasselaren aan het bewegen te krijgen en hen te overtuigen om zich lid te maken bij één van de meer dan 300 Hasseltse sportclubs. We starten het seizoen graag op zaterdag 31 augustus tijdens het gratis evenement: SPORT@HASSELT. Op het Kolonel Dusartplein kunnen jong en oud tussen 13u30 en 18u maar liefst 50 verschillende sporten uitproberen. Tussen deze verschillende sporten zitten er dit jaar ook enkele nieuwkomers zoals de golfsport, ijshockey, oriëntatielopen, bridge,… Ik kijk er zelf alvast naar uit, het is een ideale sportieve gezinsuitstap!” Doorheen de dag geven de sportclubs demonstraties en lichten ze hun werking of sporttak toe. Je vindt er tevens een ruim aanbod voor personen met een beperking.

SPORT@HASSELT vormt ook de start van de Hasseltse gratis sportmaand. Heel september zetten een honderdtal sportclubs hun deuren open voor potentiële leden. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan try-outs of vrijblijvend trainingen volgen.