Spoedartsen van het Jessa Ziekenhuis doen voortaan powernaps om de alertheid te verhogen Emelie Wojcik

25 oktober 2019

16u49 0 Hasselt Om patiënten optimaal te kunnen verzorgen, moet een arts alert zijn. Daarom start de spoedgevallendienst van het Jessa Ziekenhuis met het project ‘Fit door de nacht’. Dat project zorgt er onder andere voor dat spoedartsen powernaps kunnen doen tijdens hun shiften.

‘Fit door de nacht’ is gebaseerd op studies en projecten die al lange tijd in Nederlandse ziekenhuizen lopen. Daar zijn ze er immers al van overtuigd dat patiënten hinder kunnen ondervinden als het personeel zelf niet optimaal functioneert. “Het is niet te geloven dat de Belgische zorgsector daar zo weinig aandacht aan besteedt”, zegt Agnes Meersman, urgentiearts en diensthoofd spoedgevallen. “Vermoeidheid en veiligheid gaat niet samen. Dat is een kwestie van patiëntveiligheid.”

Futuristische energycocon

De opmerkelijkste maatregel is een toestel waarin het personeel zich kan terugtrekken voor een powernap. “Het futuristische apparaat beschikt over een rolluikje dat het personeel tot aan hun tenen kan dichtklappen om op die manier een eigen cocon te creëren”, aldus woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Het is wel belangrijk dat de powernap niet langer dan 20 minuten duurt. Na 20 minuten belandt een persoon immers in een diepe slaap en ligt de alertheid bij het ontwaken een stuk lager.”

Slapen is echter niet verplicht. “De bedoeling is vooral dat het personeel even kan resetten om later op de avond eventuele moeilijke momenten op te kunnen vangen”, zegt Ketelslegers. “Het is ook mogelijk om het apparaat met een smartphone te verbinden, om zo gedurende 20 minuten ontspannende muziek te beluisteren.”

Meer slaap, minder uren

Op de spoedgevallendienst wordt intussen geëxperimenteerd met een andere invulling van de uurroosters van het personeel. Gedurende 6 maanden worden de shiften van de artsen verkort van 13 uur tot maximaal 9 uur. “Net zoals een vrachtwagenchauffeur niet 12 uur non-stop alert achter het stuur kan zitten, kan een arts geen volledige nacht voldoende alert zijn om patiënten correct te behandelen”, verklaart Meersman.

Verse soep in plaats van pizza

Niet enkel het slaappatroon en het uurrooster van het personeel worden aangepast, ook aan hun eetpatroon wordt drastisch gesleuteld. “Sommige nachtwerkers eten snelle koolhydraten om hun shift vol te houden, terwijl anderen dan weer niets eten om een opgeblazen gevoel te vermijden”, aldus Meersman. “Het is nochtans beter om op regelmatige tijdstippen een gezond tussendoortje te eten. Daarom voorzien wij vanaf nu verse soep, vers fruit en noten.”