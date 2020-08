Speel vanavond levensechte Cluedo in Hasselt ENL

13 augustus 2020

10u54 1 Hasselt Geen zin om vandaag in je kot te blijven? Dan kan je misschien naar Het Stadsmus trekken. In het kader van ‘Night at the museum’ vindt er vanavond een levensechte Cluedo plaats.

Een coronaproof activiteit hoeft niet saai te zijn. Dat bewijst ook Het Stadsmus in Hasselt. Zo gaat er deze avond een spel door, gebaseerd op Cluedo. Bedoeling is om samen met de andere leden van je bubbel uit te vinden wie de zogezegde moord heeft gepleegd. Bovendien bestaat er de kans dat je een museumpas wint. Een tijdsslot reserveren is verplicht en kan via de website van Het Stadsmus.

Geen plek meer vrij? Dan kan je eventueel wat verderop terecht in het Modemuseum, waar eveneens een speurtocht zal plaatsvinden. Ook daar moet je online reserveren.