Speel jij straks mee in de Vlaamse versie van The Sound of Music als Von Trapp-telg? EWH

14 februari 2020

15u07 0 Hasselt Dit najaar pakt productiehuis Deep Bridge uit met een Vlaamse herwerking van The Sound of Music. De hoofdrollen zijn al verdeeld, maar het is nog koffiedik kijken wie de kinderen van de zingende Von Trapp familie mogen vertolken. Om dit te bepalen, organiseert het productiehuis vanaf februari audities over heel Vlaanderen. Tijdens de krokusvakantie krijgen Limburgse jongeren de kans om hun zang- en acteertalent tonen. Opvallend: de selectiedagen vinden telkens plaats in een auditie-bus op de parking van een lokale Albert Heijn.

Met Ianthe Tavernier als Maria, Koen Van Impe als kapitein Von Trapp en Geena Lisa als de verleidelijke barones, zijn alvast enkele grote schoenen gevuld. Kenners van The Sound of Music weten nochtans dat de kinderen van kapitein Von Trapp een minstens even prominente rol spelen in de musical. Daarom stuurt Deep Bridge tijdens de krokusvakantie een speciaal uitgeruste auditie-bus door heel Vlaanderen om op die manier de nieuwe Liesl, Kurt of Gretl te vinden. In totaal zoekt de organisatie drie keer zes jonge talentjes om in het najaar te schitteren op het podium. “We willen iedereen de kans geven zich te laten zien, ook als je aan de andere kant van het land woont”, klinkt het bij Deep Bridge.

Opvallend is dat de auditie-bus steeds halt houdt op de parkings van de lokale Albert Heijn. In Limburg gebeurt dat op de parking van de Albert Heijn in Kuringen, Hasselt. “Wij nemen de praktische organisatie voor onze rekening en zorgen voor een fijne beleving, want deelnemen en je kans wagen is zovéél belangrijker dan winnen", zegt Ann Maes, namens Albert Heijn. “Bovendien moeten ouders door de aanwezigheid van de bus niet het hele land doorkruisen om zoon of dochter auditie te laten doen”

Karaokevideo

In de eerste auditieronde wordt gekeken naar de zangkwaliteiten. Zo worden de kinderen gevraagd om mee te zingen met een karaokevideo die in de bus aanwezig is. Na deze ronde volgt een dans- en spelronde in de paasvakantie. De finaleronde is voorzien op 1 mei 2020, dan wordt onthuld wie uiteindelijk de familie Von Trapp mag vervolledigen.

De auditie-bus houdt halt in Limburg op 26 februari 2020 van 13 tot 17 uur en op 27 februari 2020 van 11 tot 15 uur. Je kan de bus vinden op de parking van de Albert Heijn in de Schampbergstraat 22 in Kuringen, Hasselt. Inschrijven voor de auditiedagen is verplicht en doe je via de website. Daar vind je ook de verschillende nummers die je mag brengen tijdens de auditie. De nieuwe versie van The Sounds of Music gaat op 6 december 2020 in première in de Antwerpse Stadsschouwburg.