Snelheidsduivel onderschept in Hasselt Dirk Selis

08 augustus 2019

14u58 0 Hasselt De politie van Limburg Regio Hoofdstad kon afgelopen dinsdag een bestuurder met onverantwoord rijgedrag onderscheppen in de Alkenstraat in Hasselt. Het voertuig haalde snelheden van meer dan 160 kilometer per uur waar er een maximum snelheid van 70 kilometer per uur is toegelaten.

De politie Limburg Regio Hoofdstad ontving verschillende meldingen van een bestuurder met een voertuig dat geluidshinder veroorzaakte, onverantwoord rijgedrag vertoonde en zich verbaal agressief gedroeg wanneer hij hierop werd aangesproken. Afgelopen dinsdag merkte een anonieme patrouille in Hasselt deze persoon op achter het stuur van een personenwagen. De bestuurder was zich niet bewust van de aanwezigheid van de ploeg vervolgde zijn weg waarbij hij snelheden van meer dan 160 kilometer per uur haalde waar er een maximum snelheid van 70 kilometer per uur toegelaten is. Eénmaal tot stilstand gekomen in de Alkenstraat in Hasselt, maakte de politieploeg zich kenbaar en werd er overgaan tot een controle. Het rijbewijs van de 23-jarige bestuurder uit Hasselt werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de nodige processen-verbaal op.

