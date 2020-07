Slechts minderheid wil totaalverbod kraambezoek: “Laat ons zelf kiezen wie mag komen” Marco Mariotti

05 juli 2020

16u43 12 Hasselt De ouders zélf laten beslissen wie op kraambezoek mag komen. En dan wel met een maximumaantal bezoekers per dag. De ouders zélf laten beslissen wie op kraambezoek mag komen. En dan wel met een maximumaantal bezoekers per dag. Dat kiest de meerderheid van de lezers die meededen aan een poll in deze krant.

Het is herkenbaar op elke kraamafdeling in ons land: overvolle kamers met champagne, luidruchtige nonkels en kwebbelende tantes. Maar binnenkort is dat wellicht verleden tijd. Als corona dan toch één voordeel gaf, blijkt het de bezoekbeperking te zijn op de kraamafdelingen.

Als het van de vroedvrouwen en kraamafdelingen zelf afhangt, zal er op termijn een totaalverbod komen. Drie dagen lang geen bezoek, zodat moeder en kind in alle rust kunnen bekomen.

Uit een poll ingevuld door meer dan 1.000 lezers, blijkt dat slechts 13 procent een totaalverbod ziet zitten. Maar liefst 50 procent vindt dat de ouders zelf moeten kunnen kiezen wie op bezoek komt, maar er wel een maximumaantal bezoekers per dag mag zijn.

Grootouders

De tijd dat kamers volgestampt zitten met nonkels, tantes en vele anderen lijkt wel voorgoed voorbij. De piste dat de vier grootouders voorrang krijgen, lijkt door een vierde van de stemmers gevolgd te worden. Vraag is natuurlijk wat je doet met gezinnen waar net minder of meer grootouders zijn.

Alles bij het oude laten zoals het voor coronatijden was, wordt door slechts 15 procent gevolgd. Na de zomer zouden alle Limburgse kraamafdelingen een uniform plan moeten hebben.