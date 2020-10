Slechts één coronaboete voor Hasselts restaurant afgelopen weekend Giulia Latinne

12 oktober 2020

10u40 0 Hasselt Afgelopen weekend voerde de politie LRH extra controles in Hasselt nu er verstrengde coronamaatregelen gelden voor de cafés en restaurants. Tijdens die controle werd er slechts één pv opgesteld, omdat een restaurant in de binnenstad nog open was om kwart over één.

“Alle cafés en restaurants respecteerden de verstrengde coronamaatregelen, met uitzondering op één restaurant in de binnenstad", informeert de politie van Hasselt. “Daar was er nog steeds beweging om kwart over één ‘s nachts, wat niet eens overeenkomt met het oude sluitingsuur van 1 uur, noch het vernieuwde sluitingsuur van 23 uur.” Daarom werd er een pv opgesteld en kreeg het restaurant een boete van 750 euro opgelegd. In het volledige weekend was er slechts één restaurant dat zich niet aan de verstrengde coronamaatregelen hield.