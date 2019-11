Sirris leidt Belgische bedrijven naar digitalisering EWH

07 november 2019

15u38 0 Hasselt Digitalisering wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Om op die trend in te spelen, heeft Sirris een pilootfabriek ontwikkeld. In deze fabriek simuleert Sirris het productieproces van Belgische productiebedrijven om te testen hoe de bedrijven kunnen digitaliseren.

In de pilootfabriek van Sirris wordt het productieproces van bedrijven zo realistisch mogelijk nagebootst. Hiermee wil Sirris bedrijven ondersteunen in de digitalisering van hun productieproces. “Technologische snufjes zoals domotica, dataopslag of sensoren zijn de laatste jaren een pak goedkoper geworden”, zegt Walter Auwers, Business Unit Manager Advanced Manufacturing. “Veel bedrijven geven aan dat ze de nodige kennis over IT missen om de stap naar digitalisering te zetten. Wij willen bedrijven een wegwijs maken in het grote aanbod.”

Sirris richt zich op productiebedrijven. Hieronder behoren vooral bedrijven met betrekking tot de luchtvaart- en auto-industrie. “Onder de lokale geïnteresseerden behoren alvast Provan, Dessers, Melotte en Punch Powertrain”, aldus Auwers. Binnenkort neemt Sirris een 100-tal productielijnen onder de loep.

Van productie tot levering

De fabriek gaat zelf geen producten verkopen. De gesimuleerde productieprocessen zijn dus eerder haalbaarheidsstudies. “Bovendien zijn de producten die wij ontwikkelen niet groter dan een schoendoos, denk hierbij aan tandwielen of houdertjes”, zegt Peter Ten Haaf, Program Manager Precision Manufacturing. Daarnaast simuleert Sirris het volledige proces van productie tot levering. Met haar sites in Hasselt en Luik bootst Sirris bijvoorbeeld de relatie tussen productiebedrijf en leverancier na. Zo vormt de Hasseltse site de digitale productielijn die onderdelen uit Luik ontvangt.

Om de mogelijkheden van de fabriek te tonen, heeft Sirris momenteel de productie van een gepersonaliseerd horloge gesimuleerd. In dat productieproces komen technieken zoals 3D-printers, robotgestuurde polijstmachines, lasers en precisiefrezen aan bod. Ook voor de ontwikkeling van de horloges werken de sites in Hasselt en Luik samen.