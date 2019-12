Sinterklaas brengt speeltoestellen naar 't Scheep EWH

06 december 2019

15u00 0 Hasselt Ondertussen zit Sinterklaas al op zijn stoomboot richting Spanje, maar eerder vandaag bracht de Goedheiligman nog een bezoekje aan die andere belangrijke ‘boot’, namelijk ‘t Scheep. Samen met Zwarte Piet gaf hij speeltoestellen aan de aanwezige kinderen. De toestellen moeten ervoor zorgen dat kinderen zich niet vervelen wanneer ze samen met hun ouders het stadhuis bezoeken.

“Speciaal omdat de Hasseltse kindjes zo braaf zijn geweest, heeft Sinterklaas nog de tijd genomen om een extraatje achter te laten”, klonk het bij schepen van bevolking Joske Dexters (N-VA). Zwarte Piet heeft de speeltoestellen verspreid over de wachtruimtes op het balieplein van het stadhuis zodat jonge Hasselaartjes afleiding hebben als ze hun ouders vergezellen. “Het zijn heel bijzondere speeltoestellen, met Hasseltse details. Zo is een muur bedekt met een speeltuig in de vorm van een schip, dat moet ‘t Scheep voorstellen”, aldus Dexters.