Shockcampagne van Unizo: La Bottega in Hasselt sluit (heel even) de deuren Toon Royackers

12 juni 2019

15u19 0 Hasselt Toch wel even schrikken in het centrum van Hasselt woensdagvoormiddag. Daar hing in duidelijke bewoordingen op de vitrine aan de Paardsdemerstraat dat de beroemde boetiek ‘La Bottega’ de deuren sluit. “Wij stoppen. Bedank voor alle jaren,” zo stond er letterlijk te lezen. Maar het bleek vooral een campagne van zelfstandigenorganisatie Unizo te zijn. “We beseffen pas hoe belangrijk iets is, als we het niet meer hebben,” zo klinkt het. “En zonder onze lokale handelaren daalt al snel onze eigen welvaart.”

Tegen de late voormiddag werden de stickers op de vitrine bij La Bottega alweer aangepast. Daarna stond er ‘Wij stoppen nog lang niet. Bedankt voor alle jaren dat jij al winkelhiert.’ Unizo wil met die ‘winkelhier’-campagne de vele sluitingen van handelszaken aan de kaak stellen en oproepen om meer lokaal te shoppen. “Wat we te weinig beseffen, is dat we zelf mee de oorzaak zijn van die evolutie”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van UNIZO. “Dat we meer online kopen is op zich nog niet het grote probleem. Wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen. Zonder dat we er bij stilstaan verdwijnt ons geld zo de grens over en vloeit het niet meer terug naar onze economie. Zo ondergraven we stilaan onze eigen welvaart. Je kan immers niet verwachten dat die leuke winkel om de hoek nog blijft bestaan als je er zelf steeds vaker wegblijft en er nauwelijks nog iets koopt. Laat staan dat de uitbater mensen in dienst kan houden. En het gaat ook niet op om bij de winkelier in je buurt aan te kloppen voor sponsoring van je sportclub als je er zelf nooit iets koopt.”

Helft online aankopen in het buitenland

Unizo wijst evengoed met de vinger naar de lokale gemeentebesturen. “Zij kunnen van hun handelaars geen belastinginkomsten verwachten om publieke diensten te betalen als ze die lokale winkeliers nooit eens iets gunnen bij aanbestedingen”, vindt Van Assche. “Zo’n winkelier kan ook nog moeilijk investeren in gezellige kerstverlichting in de straat.” De ‘winkelhier’-campagne is volgens Unizo broodnodig. “Meer dan de helft van de aankopen die de Belg online doet, gebeurt in het buitenland. Op jaarbasis verdwijnt op die manier maar liefst acht miljard euro naar het buitenland, waarvan 5,5 miljard via webshops en de overige 2,5 miljard via fysieke grensaankopen.”

“Alleen al met deze tewerkstellingscijfers tonen we aan hoe groot het terugverdieneffect is als we meer in eigen land consumeren, zonder daarom in totaal meer geld uit te geven. We verwachten heus niet dat iedereen altijd alles in eigen land koopt, want we zijn een open economie”, besluit Van Assche. “Maar als we ons al bewuster worden van het belang van binnenlandse aankopen, zullen we daar allemaal de vruchten van plukken.”