Schorsing dreigt voor leerlingen GO! Next Sportschool die mondmasker bewust fout dragen Giulia Latinne

14 september 2020

14u34 0 Hasselt De GO! Next Sportschool in Hasselt zal leerlingen die hun mondmasker bewust fout of niet dragen preventief schorsen. Die maatregel voert de school in nadat enkele leerlingen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt opnieuw in ons land en ook de scholen zijn extra op hun hoede. Zeker GO! Next Sportschool in Hasselt, die afgelopen week enkele leerlingen betrapte op het niet of bewust fout dragen van het mondmasker. Daarom beslist de school om die ongehoorzame leerlingen preventief te schorsen als ze hun gedrag na één waarschuwing niet automatisch aanpassen. Die schorsing kan volgens het schoolreglement als een leerling een fysieke of psychische bedreiging vormt voor de medeleerlingen of leerkrachten.

“Leerlingen die weigeren een mondmasker te dragen, kunnen die fysieke integriteit van andere klasgenoten in gevaar brengen”, benadrukt directeur Laurence Veys. “Het is jammer dat we hen dan moeten schorsen, maar wie koppig blijft, zal het nu wel voelen”, aldus Veys. Sinds afgelopen vrijdag geldt de nieuwe maatregel in de sportschool.