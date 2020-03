Schlagerfestival uitgesteld wegens coronamaatregel: “We maken er volgend jaar een extra groot feest van” Emelie Wojcik

12 maart 2020

15u38 2 Hasselt De 15de editie van het Schlagerfestival moest een groots verjaardagsfeest worden, maar het coronavirus gooi roet in het eten. De hoogmis van het Vlaamse lied wordt namelijk een jaar uitgesteld. Al belooft de organisatie alvast om van de volgende editie een knaller te maken. Ook wie al tickets had, zit al gebeiteld voor volgend jaar.

Al meer dan 55.000 mensen kochten een ticket voor het Schlagerfestival op 27, 28 en 29 maart en 3 en 4 april. Maar het coronavirus besliste daar nu anders over. Het aangekondigde verbod op grote indoor evenementen ten gevolge van het virus zorgt er immers voor dat ook het Schlagerfestival dit jaar niet kan plaatsvinden.

Aangezien de geboekte artiesten in de komende twee maanden niet meer voor alle vijf voorstellingen beschikbaar zijn, besliste de organisatie om het Schlagerfestival met een jaar uit te stellen. Alle artiesten die dit jaar normaal gezien zouden optreden, hebben al aangegeven ook in 2021 aanwezig te zijn. Wie dit jaar al tickets had voor het festival houdt die best nog bij tot volgend jaar, ze blijven immers geldig. Zij worden volgend jaar verwacht op de volgende data: houders van een ticket voor vrijdag 27 maart 2020 worden verwacht op vrijdag 26 maart 2021. Houders van een ticket voor zaterdag 28 maart 2020 worden verwacht op zaterdag 27 maart 2021. Houders van een ticket voor zondag 29 maart 2020 worden verwacht op zondag 28 maart maart 2021. Houders van een ticket voor vrijdag 3 april 2020 worden verwacht op vrijdag 2 april 2021. Houders van een ticket voor 4 april 2020 worden verwacht op 3 april 2021.