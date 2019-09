Schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld) op werfbezoek in Hasselt, maar plots gaat de trilplaat met de schepen aan de haal Dirk Selis

20 september 2019

17u12 1 Hasselt Enkel in de modestad Hasselt is het de normaalste zaak van de wereld dat een schepen van Openbare Werken in een leren broek en designerbotjes op werfbezoek gaat. Aanstaande maandag vatten de werken op de Hasseltse Grote Markt een volgende fase aan. “We beseffen dat de werken op en rond de Grote Markt ingrijpend zijn en een tijdje zullen duren. Daarom zetten we extra in op duidelijke communicatie. Het geduld van de Hasselaar zal beloond worden”, benadrukken burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld).

“Even uittesten”, moet Laurence Libert gedacht hebben en ze ging met de zware trilplaat aan de slag. Even leek het erop of de schepen terug de Grote Markt op getrild werd, maar gelukkig kon ze na wat haastige aanwijzingen van de werkmannen de machine opnieuw onder controle houden. Het nieuwe stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken om die taak tegen april 2020 te volbrengen. “De Grote Markt en de zijstraten worden één voetgangerszone. Het marktplein wordt maar liefst een vierde groter, omdat de rijweg verdwijnt. Tegen de gevels komen vaste terrasconstructies, centraal de tijdelijke zomerterrassen en rondom nieuw straatmeubilair. De vijf verschillende types straatstenen worden vervangen door één type straatsteen van gevel tot gevel, zoals op de Zuivelmarkt en in de Kapelstraat”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert.