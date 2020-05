Schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA) zet punt achter politieke carrière Emelie Wojcik

08 mei 2020

09u56 0 Hasselt Lies Jans (N-VA) legt eind dit jaar haar mandaat als schepen van de Hasselaar naast zich neer. Na vijftien jaar zet ze een punt achter haar politieke carrière. Ze ruilt haar politiek mandaat in voor de functie van algemeen directeur bij de gemeente Diepenbeek.

Jans begon haar politieke carrière als fractieleider in de provincieraad. Het grootste deel van haar carrière speelde zich af in het Vlaams Parlement als lid van de commissie Welzijn, ondervoorzitter van de fractie en voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Tijdens die periode werd Jans ook nationaal ondervoorzitter van N-VA.

“Ik ben blij dat ik deze periode kan afsluiten in Hasselt als schepen van de Hasselaar, want aan politiek doe je nog altijd voor de mensen en in dit mandaat stond ik middenin de mensen”, laat Jans op Facebook weten. “Ik verlaat het politieke bedrijf met opgegeven hoofd, met trots en dankbaarheid. En ja, net als in elk ander beroep heb je ook binnen het politieke bedrijf sommigen die je liefst een mes in de rug steken, maar ik onthoud vooral de mooie momenten met fijne collega’s.”