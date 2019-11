Schenk eens een Hasseltse scheldwijn: ‘Vinstermiek!’ Emelie Wojcik

08 november 2019

17u32 2 Hasselt De Hasseltse wijngroothandel SPI heeft vrijdagnamiddag haar nieuwe wijncollectie voorgesteld. Opvallend: elke fles draagt een etiket met daarop een scheldwoord uit het Hasselts dialect. De flessen zijn per 6 verkrijgbaar in een Hesselse éûtmaakdóées.

Steven Cuppens en Nikki Degroote van de Hasseltse wijngroothandel Selezione Prodotti Italiani zijn doorwinterde wijnhandelaars. Eerder zette het koppel al even sappig klinkende projecten zoals De Bospoeper en The Boogieman op poten. “Als trotse Hasselaar vond ik het nu wel eens tijd om onze wijnen te presenteren aan lokale wijnliefhebbers”, zegt Steven. “Om ons van de concurrentie te onderscheiden moesten we wel een extraatje aan onze wijnen toevoegen. Vandaar de scheldwoorden.”

Vinstermi(e)k

De Hasseltse Schelddoos bestaat uit 6 flessen Barbera d’Alba DOC. Op de etiketten van deze Italiaanse wijn prijkt telkens een ander Hasselts scheldwoord. “Alvorens met dit concept te starten, hebben we de leden van de Facebookgroep ‘Ge zijt van Hasselt als ge' opgeroepen om Hasseltse scheldwoorden te posten. Daar kwamen wel 200 reacties op", zegt Steven fier. “Natuurlijk wilden we geen seksistische of racistische woorden promoten, daarom moest er een selectie gebeuren", vult Nikki aan.

Uiteindelijk haalden een 20-tal scheldwoorden de eerste schifting. Voor de finale keuze en de juiste schrijfwijze van de woorden trokken Steven en Nikki naar Marco Clerinx. Hij is de voorzitter van vzw Veldeke Hasselt, de Hasseltse dialectgroep. Uiteindelijk staan de woorden lóéelel (slungel), pensbíés (slokop), kretsderrem (gierige pin), grinsèèzer (huilebak), zemeljen (zaag) en jawel, vinstermiek (nieuwsgierige snuit) op de etiketten. “Alle scheldwoorden staan in de correcte, nieuwe spelling van het Hasseltse dialect", zegt Marco. “In tegenstelling tot wat velen denken, is het dus wel degelijk vinstermiek in plaats van vinstermik.”

Vergiftigd geschenk?

Hoewel de namen op de flessen misschien anders doen vermoeden, bevatten ze wel degelijk Italiaanse kwaliteitswijn. “De Hasseltse schelddoos bevat wijn van Livio Maccagno, een Italiaanse wijnproducent van de Barbera d’Alba DOC. “De wijn is fruitig met een zuurtje en heeft een droge afdronk", aldus Steven.

Geïnteresseerden die hun liefste vriend (of ergste vijand?) een schelddoos cadeau willen doen, kunnen vanaf zaterdag terecht in de twee Spar-winkels in het centrum van Hasselt. Ook via de site van SPI is de wijn verkrijgbaar. De prijs van een fles is ongeveer 20 euro, de schelddoos kost rond de 90 euro. Liefhebbers zijn er maar beter snel bij, want er worden slechts 300 dozen geproduceerd.