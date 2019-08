Scheepvaartkaai, Boksbeemdenstraat en Het Sas vanaf dinsdag 27 augustus afgesloten voor aanleg kruispunt verbindingsweg Lien Vande Kerkhof

26 augustus 2019

17u43 0

De stad Hasselt legt momenteel een nieuwe weg aan die de Trichterheideweg ter hoogte van het Fluvius-gebouw rechtstreeks verbindt met de sluis. Zo zal het verkeer dat via Godsheide centrum van de Genkersteenweg richting de Universiteitslaan of omgekeerd rijdt, om de dorpskern heen geleid worden.

“Afgelopen zomer werd die toekomstige weg, via de aanleg van een nieuwe rotonde, verbonden met de Trichterheideweg”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Met de aanleg van een nieuw kruispunt maken we nu ook de aansluiting met Boksbeemdenstraat en Het Sas. De desbetreffende werken gaan van start op dinsdag 27 augustus. Hiervoor breken we de bestaande rotonde op ter hoogte van de sluis. Hetgeen meteen betekent dat verkeer er de komende weken niet door kan. Zowel de Scheepvaartkaai, Boksbeemdenstraat als Het Sas sluiten we plaatselijk volledig af voor zowel auto’s, voetgangers als fietsers. Eind oktober is het nieuwe kruispunt klaar en kan alle verkeer komende van de Boksbeemdenstraat en Godsheide-Malpertuus opnieuw over de sluis.”

Definitieve afsluiting Scheepvaartkaai

“Het afsluiten van de Scheepvaartkaai ter hoogte van het nieuw aan te leggen kruispunt is echter definitief”, benadrukt schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “Dit is nodig om de nieuwe fietsbrug die de Provincie Limburg langs de sluis gaat bouwen aan te takken op de fietssnelweg F72 (de Albertkanaalroute die Ham met Riemst verbindt over een afstand van 62 kilometer) die langs de Boksbeemdenstraat loopt. Maar ook om de fietsbrug te verbinden met het fietspad dat we langs onze nieuwe weg aanleggen. Op die manier creëren we een veilige en comfortabele nieuwe fietsverbinding tussen de Universiteitslaan en het noorden van Hasselt.”