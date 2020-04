Schapen houden het Hasseltse groen kort Emelie Wojcik

07 april 2020

16u13 1 Hasselt Schrik niet als je binnenkort een kudde schapen in de Hasseltse weiden ziet staan. De stad zet de wollige dieren van april tot november in om het groen op moeilijke bereikbare plekken te onderhouden. De dieren zullen, onder begeleiding van hun herder, zo’n zes Hasseltse weiden begrazen.



Ondanks het succes in de rest van Vlaanderen, is het de eerste keer dat in Hasselt een dergelijk project wordt uitgerold. “Begrazing door schapen telt dan ook heel wat voordelen ten opzichte van het klassieke onderhoud met machines”, legt schepen van Groenonderhoud Laurence Libert (Open VLD) uit. “Zo laten schapen zich niet afschrikken door hindernissen zoals bomen en struiken of een drassige ondergrond en smalle begaanbare wegen.” De schapen worden dan ook ingezet op zes locaties die machinaal moeilijker bereikbaar zijn, namelijk: de twee stadsgronden langs de Runkstersteenweg, twee percelen aan Wijngaertsveld, de weide rondom het wachtbekken van Kuringen en die aan de Japanse Tuin.

De herder zal zijn kudde telkens enkele dagen uitzetten op één van de percelen. De grootte van de kudde is afhankelijk van de grootte van het perceel in kwestie. “Voor het onderhoud van de totale oppervlakte van 52.567 m² maakt hij enkel gebruik van kerngezonde dieren”, zegt Libert. “Verzwakte, te jonge en zwangere dieren blijven op stal. In de nabijheid van een kudde voorzien we ook steeds voldoende vers drinkwater.”

Japanse duizendknoop

“Daarnaast willen we de dieren ook actief inzetten voor de bestrijding van Japanse duizendknoop”, vult schepen Libert verder aan. “Deze zeer moeilijk uit te roeien plant hoort helemaal niet thuis in Vlaanderen en wint met zijn stengels, die tot vier meter lang worden, alsmaar aan terrein. Schapen staan bekend als alleseters en zullen deze invasieve exoot dus ook wel lusten.”

Verder werkt de herder werkt voor dit project ook nauw samen met de onderhoudsploegen van Bewel. Zij maaien aan het einde van het seizoen de zones waar kruid staat dat de schapen niet hebben opgegeten.