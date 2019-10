Schadevergoeding van 22.056,55 euro na slag met metalen buis BVDH

22 oktober 2019

Een 57-jarige Hasselaar moet aan een man uit Heusden-Zolder een bedrag van 22.056,55 euro ophoesten nadat hij op 14 juni 2016 met een metalen buis zijn arm brak. Door de kwetsuren kon deze man meer dan vier maanden niet gaan werken. De beklaagde zei dat de burgerlijke partij eerste zelf agressief was, maar in het vonnis staat te lezen dat deze verklaring niet wordt gestaafd door enig objectief element. Ook voor het zogenaamd dreigement van de man uit Heusden-Zolder dat hij het huis van de beklaagde in brand zou steken, is geen bewijs gevonden. De Hasselaar krijgt een werkstraf van 120 uren en moet ook nog eens een boete van 1.200 euro betalen.