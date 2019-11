Sasha en Davy pakken uit met kerstalbum op Winterland Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

13u19 0 Hasselt Zanger van de Romeo’s Davy Gilles en zijn partner Sasha Rosen stellen op woensdag 27 november hun nieuwe album ‘Christmas’ voor in hét kerstrdorp van Limburg. “Zoals altijd zetten we ook in op creativiteit en beweging”, zegt organisator Maurice Schoenmaeckers. “Sasha & Davy zullen een steentje bijdragen aan de ambiance.”

Winterland Hasselt staat momenteel volop in de stijgers en opent op vrijdag 22 november officieel zijn deuren. Sasha En Davy krijgen kort na de opening de kans om hun nieuwe met klassiekers zoals “All I want for Christmas’ en ‘Santa Claus is Coming to Town’ voor te stellen.

In 2014 pakte het duo nog uit met 200 speciale kerstballen op Winterland. Naar aanleiding van het toenmalige single ‘ik zie een ster’ en op vraag van hun fans ontwierpen ze echte kerstballen met hun beeltenis. De organisatie van Winterland liet de ballen vervolgens ophangen in een grote kerstbomen waarna ze ook te koop werden aangeboden.