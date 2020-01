Sara Moors en Sven Saenen verkozen tot nieuwe covoorzitters van Groen Limburg Dirk Selis

12 januari 2020

12u31 0 Hasselt Op de ledenvergadering van Groen Limburg zijn Sara Moors uit Hasselt en Sven Saenen uit Hechtel-Eksel verkozen tot nieuwe covoorzitters van Groen Limburg. Sven brengt zijn 15 jaar politieke ervaring als gemeenteraadslid, parlementair medewerker en schepen aan boord. Sara verdiende haar sporen in de media- en communicatiesector. Ze stond in 2019 voor het eerst op een lijst en zetelt deze legislatuur in het nationaal partijbestuur van Groen.

Voor het eerst breekt Groen Limburg uit het traditionele keurslijf van ‘voorzitter’ en ‘secretaris’. “Geen toeval”, zegt Sara Moors daarover. “Deze verandering staat symbool voor ons project waar niet één persoon, maar wel het hele team centraal staat. Groen Limburg telt verspreid over de hele provincie heel wat fantastische vrijwilligers. Sven en ik functioneren als lijm tussen die vrijwilligers, mandatarissen en lokale groepen. We heten daarbij iedereen welkom”, zegt Sara Moors.

Over partijgrenzen

“Wat we precies gaan doen? Bewijzen dat het anders kan. We willen over partijgrenzen heen werken aan een provincie waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is, ook voor sociaal kwetsbaren. Een provincie met een bloeiende economie, een sterk onderwijs en een toegankelijker openbaar vervoer. Kortom, werken aan een menselijker en gezonder Limburg. Wij gaan aan de kar trekken van een Groen Limburg dat de komende jaren lokale groepen ondersteunt, nieuwe groepen opricht en een hecht team smeedt”, vult Sven Saenen aan.