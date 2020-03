Samenwoonproject Moos°Herk zoekt negentigtal bewoners Emelie Wojcik

02 maart 2020

18u47 0 Hasselt Het samenwoonproject Moos°Herk in Sint-Lambrechts-Herk is in een nieuwe fase aanbeland. Nu de kern van de cohousinggroep zich gevormd heeft en de bouwplannen op de tekentafel liggen, start ook de zoektocht naar extra bewoners en geïnteresseerde investeerders.

Het project wordt gerealiseerd op de Vorststraat 4 in Sint-Lambrechts-Herk, een terrein van 75 are dat eigendom is van Stad Hasselt en werd gereserveerd voor een gemeenschappelijk woonproject. “Hierdoor moest een kandidaat bouw- en woongroep niet meer op zoek gaan naar een geschikte projectgrond en concurreren met professionele bouwpromotoren”, zegt Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening. “Intussen heeft zich een kerngroep van bewoners gevormd. We dragen de bouwsite over aan hen, via een erfpachtovereenkomst. De stad blijft eigenaar, maar stelt de grond gedurende 99 jaar ter beschikking aan een zeer lage prijs. Dat maakt het financieel een pak interessanter.”

Voordelen cohousing

“De bewoners van cohousingprojecten genieten van diverse voordelen”, vertelt Schepers. Zo kunnen ze wonen in een sociale context, waarbij de bewoners zelf bepaalt hoeveel tijd hij in zijn privéwoning of in de collectieve ruimtes doorbrengt. Het sociaal vangnet is groot, er is altijd wel iemand om bijvoorbeeld even op de kinderen te passen. Klusjes kunnen verdeeld worden, ruimtes en spullen gedeeld… Alles kan, niets moet. Bovendien liggen de bouwplannen van Moos°Herk nog op de tekentafel, dus er is nog voldoende ruimte om ideeën en verfijningen aan te brengen.”

Wat die verfijning betreft, liggen er heel wat ideeën op tafel. Naar schatting zullen tot negentig mensen wonen in een dertigtal units. Iedere privéwoning zal zijn eigen keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer(s) hebben. Daarnaast liggen nog een groot aantal extra polyvalente ruimtes op tafel. Denk aan gemeenschappelijke ruimtes zoals een grote keuken, wasplaats, logeerkamers, bar, stille ruimte, ondergrondse afvalcontainers en een grote centrale parktuin met misschien wel een zwembad of zwemvijver en/of sauna.

Geïnteresseerde cohousers zijn welkom op zaterdag 21 maart van 11 tot 16 uur in het Cultureel Centrum Hasselt op de infomarkt van het project.