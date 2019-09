S.M.A.K. goes MAD: Gents museum werkt voortaan samen met PXL-MAD School of Arts in Hasselt DSS

23 september 2019

11u34 0 Hasselt Met ‘S.M.A.K. goes MAD’ start het bekende Gentse museum een nieuwe samenwerking met PXL-MAD School of Arts in Hasselt. De tentoonstelling omvat een selectie kunstwerken uit de collectie van S.M.A.K., wat het museum meteen de gelegenheid biedt om met zijn collectie opnieuw in dialoog te treden met de buitenwereld.

Op maandag 30 september opent Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K., de solotentoonstelling THERE IS A MAN van de Franse kunstenaar Guillaume Leblon in de Hasseltse Kooi.” Daardoor geeft hij PXL-MAD School of Arts de kans om kunst uit een museale collectie tot dicht bij de studenten te brengen en er een discours rond op te bouwen”, zegt Luc Rerren van PXL-MAD School of Arts. “De samenwerking zal bestaan uit drie tentoonstellingen tijdens het academiejaar 2019-2020. In een begeleidend discursief programma zal het project in gastcolleges en gesprekken met studenten, kunstenaars en andere professionals verder worden uitgediept. Tijdens de eerste tentoonstelling toont S.M.A.K. één installatie uit zijn collectie: THERE IS A MAN van Guillaume Leblon.”

Voor het eerst in België

“De installatie THERE IS A MAN (2014-‘16) van de Franse kunstenaar Guillaume Leblon is een belangrijke recente aankoop van S.M.A.K.”, zegt Philippe Van Cauteren. “Binnen de S.M.A.K.-collectie is dit het eerste werk van deze kunstenaar en vormde het dus dé aanleiding om het oeuvre van de kunstenaar te verkennen. Met de solotentoonstelling van Leblon in S.M.A.K. (2016) werd zijn werk voor het eerst uitgebreid in België getoond. Met de installatie van THERE IS A MAN brengt S.M.A.K. Leblons universum binnen in de Hasseltse kunstschool, waar studenten zich in hun zoektocht naar een eigen beeldtaal kunnen spiegelen aan die van een kunstwerk uit een museumcollectie.”