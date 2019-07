Rus (29) gaat lopen met 30 gsm’s ter waarde van 25.000 euro BVDH

17 juli 2019

12u00 0

Een 29-jarige Rus is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan anderhalf jaar met uitstel, voor verschillende diefstallen. Tijdens de kerstperiode van afgelopen winter ging hij onder meer lopen met twee gsm’s, een digitale wekker, computer en gps van een Hasselaar. Verder ontvreemde hij toen ook twee fietsen in Hasselt. Op 22 mei van dit jaar ging hij aan de haal met 25 à 30 gsm-toestellen bij Proximus Sint-Truiden voor een totaalbedrag van ongeveer 25.000 euro. Het spreekt van zich dat hij de diefstallen pleegde uit winstbejag. Beklaagde heeft een drugsprobleem en dient hiervoor behandeld te worden. De proceskosten bedragen ruim 300 euro. Aan één slachtoffer moet beklaagde 1.923,94 euro betalen, aan een ander slachtoffer 1 euro provisioneel. Momenteel verblijft de Rus in de cel voor andere feiten, hij staat officieel ingeschreven in Hasselt.