Rudy Rampelberg wint Octogoon-prijs 2019 Dirk Selis

28 juni 2019

Jaarlijks wordt aan de Hasseltse Hotelschool de Octogoonprijs toegekend aan de meest verdienstelijke oud-leerling. Die eer is dit jaar te beurt gevallen aan Rudy Rampelberg, de cateringmanager van de Hogeschool PXL.

De vzw Vriendenkring Hotelschool Hasselt reikte gisteren de Octogoonprijs uit. De prijs gaat naar een oud-leerling van de school die door zijn verdienste extra uitstraling geeft aan de school. Gisteren werd de prijs door voorzitter Guy Swennen overhandigd aan Rudy Rampelberg, cateringmanager aan de Hogeschool PXL en coördinator Horecaopleidingen volwassenenonderwijs CVO-CURSA

Bob Lavigne

Na het afronden van zijn studie in de hotelschool startte Rudy als kelner, hielp als kok een cateraar opstarten, ging dan lesgeven in het CVO en kwam dan via studie in het volwassenenonderwijs terecht. Wijlen Bob Lavigne nam hem mee van de hotelschool naar de toenmalige PHL. Vandaag is hij diensthoofd catering is aan de Hogeschool PXL, en wordt zijn studentenrestaurant tot ver buiten de provinciegrenzen bejubeld en geprezen. “Ik ben heel trots om deze prijs te mogen ontvangen, en hoop dat het een inspiratie mag zijn voor de leerlingen van de Hotelschool om een pad te zoeken waarin je altijd een versnelling hoger schakelt, heel veel gas te geven en daar vooral altijd plezier aan te beleven”, besluit Rampelberg.