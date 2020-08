Rozen die ruiken naar knoflook: Hasseltse geurkunstenaar Peter de Cupere verbaast op expo in Israël Dirk Selis

22 augustus 2020

16u36 0 Hasselt “Garlic Roses zijn bloemen gemaakt uit knoflook en stengels van echte rozen. De bloemen ruiken dan ook niet meer naar rozen, maar intens naar knoflook”, vertelt de Hasseltse geurkunstenaar Peter de Cupere, die er mee tentoonstelt in ‘The Smell of Art’ in Israël.

Peter De Cupere is wereldwijd één van de meest gekende kunstenaars die met geur als medium kunst creëert. Hij wordt dan ook over heel de wereld gevraagd om te exposeren. Dit keer in Israël. Door het Coronavirus was het onmogelijk om het werk zelf te gaan installeren. Hiervoor bedacht de Cupere een concept dat plaatselijk door derden uitgewerkt kon worden. “Garlic Roses zijn bloemen gemaakt uit knoflook en stengels van echte rozen. De bloemen ruiken dan ook niet meer naar rozen, maar intens naar knoflook. De kunstenaar ziet het werk in deze Covid-19 tijden als een symbolisch gegeven. De sociaal symbolische act van voor elkaar zorgen. “De roos als dankbaarheid en de knoflook als zorg gevend, herstellend en een goede gezondheid in act nemend. De geur moet men erbij nemen. Deze is echter belangrijk daar ze ook verwijst dat het niet om gewone bloemen gaat. Het is niet de geur die men verwacht van een bloem en zeker niet van rozen”, vertelt de Cupere.

Vaginageur

Een van zijn meest spraakmakende werken bestond uit een ijssculptuur van een madonnabeeld dat bij het smelten een vaginageur vrijgaf. Die was samengesteld uit de afscheiding van 49 vrouwen van verschillende rassen en nationaliteiten, verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Meer dan duizend mensen reageerden via mail: van massa’s vrouwen die hem bedankten tot bedreigingen van mannen die het godslasterend vonden. “We realiseren ons nog maar net hoe krachtig onze neus is, en wat we met geur allemaal kunnen. Geuren beïnvloeden onze emoties en roepen lichamelijke reacties op. Geur opent de ogen en opent het hart”, zegt De Cupere hierover.

Auschwitz

In ‘Eens was ik een mens’ verblufte De Cupere in 2016 met 21.000 haarlokken, pakkende verhalen en een kakofonie van geuren. Een eerste ruimte bevatte schermen waarop interviews met overlevenden van Auschwitz en kanker werden vertoond. “Zij getuigden over geuren die ze zich herinneren in de kampen, van rottende bloemkolen tot de stank van de dood.” In een tweede ruimte betrad de bezoeker een woud van haar, meer dan 21.000 haarlokken en -staarten om precies te zijn. Die had De Cupere gekocht van een kapper die ze veertig jaar had bewaard. “Een staart laten afknippen, duidt meestal op een verandering in iemands leven. Deze expo ging over het verliezen van je identiteit. Ook de grond werd nog bedekt met haar, samen met duizend lege parfumflesjes. In de verduisterde ruimte kwam de geur van bloed te hangen, terwijl je het geluid van knippende scharen hoorde.”

PXL MAD School of Arts

De Garlic Roses worden tentoongesteld in de tentoonstelling “The Smell of Art” in Israël van 1 oktober tot 31 december, 2020. Peter de Cupere is gekend voor zijn geurkunstwerken. Wie graag wil leren met geuren te werken kan terecht in het Open Lab van de PXL MAD School of Arts te Hasselt waar de kunstenaar studenten leert hoe men o.a. geur als medium van het kunstwerk gebruikt. Op 29 augustus (9-14u) en 12 september kun je het geurlabo tijdens de opendeurdag van de PXL bezoeken.