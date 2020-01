Rouwwebsite voor jonge Hasselaar (16) die overlijdt aan hartfalen MMM

15 januari 2020

17u00 18 Hasselt www.louiskreemers.be . Geen website als een ander, maar het rouwregister van de 16-jarige Louis uit Hasselt. De tiener overleed in zijn slaap aan hartfalen. De familie hoopt nu een massa herinneringen te verzamelen via de site.

“Onze grootste schat is niet meer. Je doet ons een enorm plezier om een mooie herinnering achter te laten.” Dat is zowat het enige nodige dat er vermeld staat op de website voor Louis Kreemers. De student, scoutslid én voetballer stierf totaal onverwacht in zijn slaap. De jongeman leed aan hartproblemen, waar echter niemand van op de hoogte was.

Zijn ouders en andere nabestaanden bedachten nu een originele manier om hem eeuwig te gedenken: via een website. Sinds de site online ging, stroomden er al vele tientallen berichten binnen.

Je kan een berichtje achterlaten, je herinneringen omschrijven en zelfs een foto of video uploaden die al dan niet is gelinkt aan de herinnering. “Louis, lieve schat. Ik ga je vreselijk missen, maar zal enorm veel energie putten uit de prachtige tijd die we samen hebben gekend", schrijft zijn papa Hans zelf op de site. “Je was een inspirator voor velen, ook voor mij! Heerlijke kerel, ik denk aan je, altijd."

Alle berichtjes staan openbaar zodat iedereen kan meegenieten van elkaars herinneringen, beelden en troostende woorden.