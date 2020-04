Rookpluim na brand in volkstuintjes Banneuxwijk MMM

25 april 2020

21u55 0 Hasselt In Hasselt in de vroege avond brak er brand uit in één van de volkstuintjes aan de Banneuxwijk. Zeker vijf serres zijn vernield.

In een straal van enkele kilometers was meteen een zwarte rookpluim zichtbaar. Over de omstandigheden bestaat weinig duidelijkheid, maar de schade aan minstens vijf schuurtje en serre is aanzienlijk. De pluim was eerst gitzwart door het vele plastic dat in brand schoot.

De brandweer kwam ter plaatse om te blussen en had het vuur snel onder controle.