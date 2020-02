Rolstoelpad van 2 km lang moet toegankelijkheid Herkenrodebossen verhogen EWH

13 februari 2020

16u27 0 Hasselt In de Herkenrodebossen ligt vanaf heden een 2 km lang rolstoelpad. De verharde lus vertrekt vanuit het sportcomplex Ten Hove in Kermt en baant zich een weg door de bossen. “Dit pad kadert perfect in de doelstelling om de mooie plekjes van Hasselt ook open te stellen voor rolstoelgebruikers en personen met kinderwagens”, zegt een tevreden burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Het pad werd grotendeels aangelegd bovenop een bestaande wandelweg en bestaat uit gebroken kalksteen. Dat is een waterdoorlatend natuurproduct dat ideaal is voor gebieden met drassige ondergrond. De breedte van het pad is 2,20 meter. Hierdoor wordt de passage van onder andere rolstoelgebruikers vergemakkelijkt zonder het gevoel op te wekken dat er tussen de bomen een verkeersweg werd aangelegd.

Bij de opening van het wandelnetwerk in 2017 werden er al speelzones en picknickplekken voorzien. Het rolstoelpad moet de bossen toegankelijk maken voor een nieuw publiek. “De stad Hasselt bezorgde niet alleen de nodige vergunningen, maar liet ook haar bestaande wegen volgens eenzelfde stramien opwerken", zegt Vandeput. “Zo bekomen we een coherent resultaat tot aan de parking van het sportcentrum. Door deze werken scheppen we in Hasselt een nieuwe, toonaangevende plek voor natuurliefhebbers.”

Ook Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir reageert enthousiast: “Ook personen met een beperking moeten kunnen genieten van onze prachtige natuur. Bovendien is dergelijk aangepaste weg uiteraard ook ideaal voor mensen met een kinderwagen. Het spreekt voor zich dat we waar mogelijk nog van deze initiatieven zullen nemen. Ik bedank iedereen die dit mee mogelijk maakte, waaronder Natuur en Bos, het Hasseltse stadsbestuur en het Regionale Landschap.”